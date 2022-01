Frasi e immagini di buongiorno e buon martedì, 4 gennaio 2022: le più belle da inviare (Di lunedì 3 gennaio 2022) Frasi e immagini di buongiorno e buon martedì, 4 gennaio 2022: un modo carino per augurare una buona giornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da poter inviare su Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare la giornata nel modo giusto. Frasi di buongiorno e buon martedì 4 gennaio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022)di, 4: un modo carino per augurare unaa giornata alle persone a noi più vicine. Eccone alcune da potersu Whatsapp e Facebook ad amici, colleghi, parenti e fidanzati, per iniziare la giornata nel modo giusto.diL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

CarsteiSilvia : RT @MissYoungHolden: ogni volta che dall’alto dei vostri principi morali (?) giudicate Soleil per il nulla cosmico. Fate un piacere a voi s… - MissYoungHolden : ogni volta che dall’alto dei vostri principi morali (?) giudicate Soleil per il nulla cosmico. Fate un piacere a vo… - curlyganboy : @i69jisoo @MED1CIN3 madonna chiara con ste frasi cercate su google immagini mi ricordi una persona - penultieme : @baudov1 @pulmino_popi ma lo dicevo così, senza livore. forse avete ragione voi a incerottarvi di immagini, frasi,… - Maryeterngif1 : UNA ROSA IN SEGNO D AMORE frasi, citazioni e aforismi sulle rose. - TI AMO CUORE FRASI IMMAGINI SULL'AMORE… -