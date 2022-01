Fonti di governo: “Non slitta il rientro a scuola, in classe il 10 gennaio” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza di fine anno aveva assicurato che non ci sarebbero stati posticipi Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 3 gennaio 2022) Lo stesso presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza di fine anno aveva assicurato che non ci sarebbero stati posticipi

