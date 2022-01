Crescono i contagi tra gli operatori sanitari: «Almeno 13 mila positivi». E i non vaccinati sono ancora migliaia (Di lunedì 3 gennaio 2022) A un anno dall’inizio della campagna vaccinale i medici senza vaccino sarebbero circa 20 mila, una percentuale compresa tra il 3 e il 4 per cento di quelli presenti in Italia. I dati sono stati riportati dall’agenzia di stampa Ansa e si riferiscono a una prima stima fatta dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Questa stima è molto più alta di quella fatta lo scorso novembre sempre dalla Fnomceo. Come si può vedere su un report pubblicato dal Quotidiano Sanità, la percentuale di medici senza vaccino era lo 0,3 per cento del totale: circa 1.656 fra medici e odontoriatri. Una differenza che a questo punto portrebbe a pensare a un errore di comunicazione. Al netto dei vaccinati, secondo la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso), il numero di ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) A un anno dall’inizio della campagna vaccinale i medici senza vaccino sarebbero circa 20, una percentuale compresa tra il 3 e il 4 per cento di quelli presenti in Italia. I datistati riportati dall’agenzia di stampa Ansa e si riferiscono a una prima stima fatta dalla Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri. Questa stima è molto più alta di quella fatta lo scorso novembre sempre dalla Fnomceo. Come si può vedere su un report pubblicato dal Quotidiano Sanità, la percentuale di medici senza vaccino era lo 0,3 per cento del totale: circa 1.656 fra medici e odontoriatri. Una differenza che a questo punto portrebbe a pensare a un errore di comunicazione. Al netto dei, secondo la Federazione italiana aziendee e ospedaliere (Fiaso), il numero di ...

Advertising

corradoformigli : 1) Omicron ce lo dimostra senza più incertezze: i vaccini proteggono enormemente contro la malattia da Covid. Salgo… - infoitsalute : Crescono i contagi tra gli operatori sanitari: «Almeno 13 mila positivi». E i non vaccinati sono ancora migliaia - CappaManlio : RT @DiegoFusaro: Per definizione, è sempre colpa del no va(s. Colpa sua se i contagi crescono, se i benedetti si contagiano e si ammalano,… - BortoneMauro : RT @LecceSette: I positivi in Puglia salgono a 33.976, 745 nuovi positivi in provincia di Lecce - maxbasello : @PassaroEnrico Le scuole hanno incisi per lo 0.5%. Per dire. Lockdown Olanda contagi crescono. Italia scuole chiuse… -