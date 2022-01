Covid, manifestazioni e scontri con la polizia ad Amsterdam (Di lunedì 3 gennaio 2022) Migliaia di persone si sono radunate ad Amsterdam per protestare contro le restrizioni sanitarie in vigore nei Paesi Bassi, dove una settimana prima di Natale e' stato imposto un nuovo lockdown a ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Migliaia di persone si sono radunate adper protestare contro le restrizioni sanitarie in vigore nei Paesi Bassi, dove una settimana prima di Natale e' stato imposto un nuovo lockdown a ...

Commercio, a Genova un bilancio positivo per il 2021 e speranze per il 2022 Alessandro Simone , presidente Fiepet, si sforza comunque di vedere nella crisi del Covid - 19 un'... della confusione generatasi per le modalità di accesso alle manifestazioni e nell'uso del green ...

Coronavirus più debole. L’emergenza sta per terminare? Nonostante il nuovo picco di contagi, i grafici ci mostrano che il coronavirus sta diventando meno pericoloso per gli uomini ...

