Cosa succede con i calciatori No vax in Serie A: perché sarà difficile obbligarli e cosa rischiano le società (Di lunedì 3 gennaio 2022) I 52 casi di positivi al Coronavirus in Serie A mettono a rischio le partite del 2022. Ma il campionato di calcio ha un problema che alla lunga potrebbe diventare molto più grosso. Ovvero quello dei calciatori No vax. Impossibile conoscerne il numero preciso per ragioni di privacy, anche se qualcuno nel frattempo ha deciso di uscire allo scoperto da solo. Ma da quando il governo Draghi ha precisato che il Super Green pass è obbligatorio anche in Serie A a partire dal 10 gennaio il problema è sul tavolo delle società. E degli avvocati. perché ci sono molti dubbi legali sull’attuabilità del provvedimento. E perché il nuovo decreto in arrivo che porterà l’obbligo di Green pass sul lavoro potrebbe cambiare ancora le prospettive. Il problema e la soluzione (?) La Gazzetta dello ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) I 52 casi di positivi al Coronavirus inA mettono a rischio le partite del 2022. Ma il campionato di calcio ha un problema che alla lunga potrebbe diventare molto più grosso. Ovvero quello deiNo vax. Impossibile conoscerne il numero preciso per ragioni di privacy, anche se qualcuno nel frattempo ha deciso di uscire allo scoperto da solo. Ma da quando il governo Draghi ha precisato che il Super Green pass è obbligatorio anche inA a partire dal 10 gennaio il problema è sul tavolo delle. E degli avvocati.ci sono molti dubbi legali sull’attuabilità del provvedimento. Eil nuovo decreto in arrivo che porterà l’obbligo di Green pass sul lavoro potrebbe cambiare ancora le prospettive. Il problema e la soluzione (?) La Gazzetta dello ...

Advertising

NicolaPorro : A volte pensiamo sia molto lontano da noi. Ma ci riguarda eccome. Ecco una serie di news dal Sudamerica che non leg… - NicolaPorro : ?? Brutte notizie per il governo. Pronta una raffica di ricorsi dei #poliziotti sul #supergreenpass: cosa succede?? - cmdotcom : #Calciomercato #Napoli, rebus terzino: da #Mandava a #Parisi, cosa succede a gennaio - ApportunityIt : Cosa succede se dichiaro residenza falsa? - La Legge per Tutti - Obsolete_LG : RT @muntzer_thomas: Letteralmente nessuno sa cosa succede il 10. Non lo sanno perché non sanno neanche del decreto. Per loro non c'è proble… -