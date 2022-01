Come la tifosa Nadia Popovici ha salvato la vita all’assistente dei Canucks (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nadia Popovici ha 22 anni, originaria del Canada, e studia per diventare dottoressa. Durante una partita di hockey, a ottobre, si è accorta che sul collo dell’assistente della sua squadra del cuore, i Canucks, c’era un neo sospetto, e non ha esitato a farglielo sapere invitandolo a farsi visitare. La ragazza, che vive a Seattle, era andata a vedere il primo match casalingo dei Seattle Kraken, il 23 ottobre, contro i Vancouver Canucks, la sua squadra del cuore. Si trovava dietro la panchina degli ospiti quando si è accorta del neo sul collo di Brian “Red” Hamilton, uno degli assistenti dei Vancouver Canucks. Popovici ha definito sospetto il neo in quanto aveva “un diametro troppo grande” e “i contorni irregolari” dei nei pericolosi, Come riporta la ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 gennaio 2022)ha 22 anni, originaria del Canada, e studia per diventare dottoressa. Durante una partita di hockey, a ottobre, si è accorta che sul collo dell’assistente della sua squadra del cuore, i, c’era un neo sospetto, e non ha esitato a farglielo sapere inndolo a farsi visitare. La ragazza, che vive a Seattle, era andata a vedere il primo match casalingo dei Seattle Kraken, il 23 ottobre, contro i Vancouver, la sua squadra del cuore. Si trovava dietro la panchina degli ospiti quando si è accorta del neo sul collo di Brian “Red” Hamilton, uno degli assistenti dei Vancouverha definito sospetto il neo in quanto aveva “un diametro troppo grande” e “i contorni irregolari” dei nei pericolosi,riporta la ...

