Chiara Ferragni ora è negativa ma per Fedez iniziano i primi sintomi del Covid

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Come migliaia di altre famiglie italiane,e Federico Lucia, in arte, hanno passato le vacanze natalizie e il Capodanno in quarantena perché positivi al. Dopo la paura iniziale per i loro due figli, Leone e Vittoria, negativi al tampone, e dopo essere stati asintomatici per quasi tutto il periodo di isolamento, ora la situazione è cambiata. Vi raccomandiamo...hanno il: "La nostra priorità ora sono i bambini" L’imprenditrice digitale ha annunciato mezzo storie di Instagram di essere finalmente, e ha spiegato di essersi sottoposta a più tamponi rapidi negli ultimi giorni, tutti con con lo stesso esito e di ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez… - Corriere : Fedez e Chiara Ferragni positivi al Covid: «Siamo asintomatici» - fanpage : Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid-19, l'annuncio dei coniugi Ferragnez su Instagram: 'Leone… - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Fedez ha i primi sintomi del Covid: 'Non sento più odori e sapori' | Chiara Ferragni intanto è negativa #fedez https:… - DonnaGlamour : Chiara Ferragni, ballo sfrenato perchè negativa al Covid: Fedez la guarda male -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

si diverte e festeggia di essere tornata negativa al Covid e balla davanti al marito Fedez, ancora positivo. I Ferragnez ci hanno regalato un altro siparietto divertente che ha fatto ...La bionda it girl non nasconde la sua passione per i tatuaggi: scritte e simboli piccoli e significativi, come il leoncino e la leonessa che celebra la nascita del figlio ...L'ex volto di Uomini e Donne e la sua fidanzata Arianna Cirrincione sono in quarantena perchè positivi al Covid-19: i due lo annunciano su Instagram ...E alla fine il virus ha colpito anche il modello e ex tronista: ecco come sta, gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni e quelle della fidanzata ...