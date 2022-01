Carlo Aonzo e Giulio Plotino a “La stanza della Musica” su Radio Rai3

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La prima puntata de “La” del 2022 ospita il “Gran Duo” che suonerà dal vivo e in diretta mercoledì 5 gennaio 2022 dagli studi Rai di Genova; l’appuntamento è sulle frequenze diper le 22:30. Il “Grand Duo”, formato daal mandolino eal violino, due strumenti icone del nostro Paese, il primo portavocetradizione popolare italiana che stupisce per la sua versatilità espressiva, il secondo simbolo per eccellenza di culturale accademica e internazionale. Complici o antagonisti? In realtà i due strumenti hanno molto da condividere essendo il mandolino l’omologo a pizzico del violino; hanno la medesima accordatura e possono adattare il ...

