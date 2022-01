Canon dice addio alle DSLR di punta Dopo la EOS-1D X Mark III non ci saranno più reflex ammiraglie

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nata nel 2020 la EOS-1D XIII segna anche la fine delledidi. Non ne usciranno più. A dirlo è l’amministratore delegato, ma la fascia base e intermedia dellevivranno ancora per un po’...

Advertising

Digital_Day : Le reflex verso l'estinzione - dicesgf : @IchiAnu MEL X DICE CANON ?????? - lisitasexo : RIAMU DICE EMO (canon) - DIEJJOUBU : CANON DICE sali a curtir calle g#!rdo bondiola - mvrichatt : @vespieria adrinette canon el 2022, mi instinto me lo dice -

Ultime Notizie dalla rete : Canon dice

Altri invece accoglieranno con trepidazione la decisione delladi mettere da parte il comparto delle reflex per spingere sulla produzione delle fotocamere mirrorless . Più attuale che mai è il ...Un film di lore e die di mitologia, e quindi necessariamente anche di spiegoni, più che di ... Se è così, e lo è perché loNanni, Reloaded e Revolutions sono i midichlorian. La faccenda ...L'era delle DSLR Canon sta rapidamente volgendo al termine. 'Il modello di punta SLR di Canon è conosciuto come serie 'EOS-1', la prima delle quali è apparsa nel 1989', afferma l'articolo. Canon ha uf ...'Le esigenze del mercato delle fotocamere digitali si stanno spostando in modo rapido verso il segmento delle mirrorless, - ha dichiarato il numero uno di Canon Fujio Mitarai nell'intervista a Yomiuri ...