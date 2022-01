Calciomercato Milan: il Tottenham propone uno scambio per Kessie (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tempo passa ed il futuro di Franck Kessie al Milan appare sempre più in bilico, l’ivoriano infatti non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e le parti appaiono sempre più distanti fra loro. In questa situazione intricata prova ad inserirsi il Tottenham di Antonio Conte, Kessie è come noto un vecchio pallino del tecnico salentino, tanto che avrebbe fatto carte false per portarlo in nerazzurro la scorsa stagione. Milan Kessie TottenhamLa proposta degli Spurs Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, gli Spurs vorrebbero l’ivoriano già in questa finestra invernale di mercato e per convincere il diavolo hanno messo sul piatto il cartellino di Ndombele. Ndombele, centrocampista francese con ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il tempo passa ed il futuro di Franckalappare sempre più in bilico, l’ivoriano infatti non ha ancora firmato il rinnovo di contratto e le parti appaiono sempre più distanti fra loro. In questa situazione intricata prova ad inserirsi ildi Antonio Conte,è come noto un vecchio pallino del tecnico salentino, tanto che avrebbe fatto carte false per portarlo in nerazzurro la scorsa stagione.La proposta degli Spurs Secondo quanto riportato da SportMediaset.it, gli Spurs vorrebbero l’ivoriano già in questa finestra invernale di mercato e per convincere il diavolo hanno messo sul piatto il cartellino di Ndombele. Ndombele, centrocampista francese con ...

