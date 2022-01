Barcellona | si allunga la lista degli indisponibili | riscontrate altre due positività!

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilha reso nota, attraverso un comunicato ufficile, la positività di altri due membri del gruppo squadra: “Pedri e Ferran Torres sono risultati positivi al Covid-19. I giocatori sono in buona salute e isolati in casa. Il Club ha informato le autorità competenti”. I nomi di Pedri e Ferran Torres vanno ad aggiungersi allaper Covid composta da Lenglet, Balde, Dani Alves, Jordi Alba, Dembélé, Umtiti, Gavi, Coutinho, Dest e Abde. POTREBBE INTERESSARTI: Champions League, arriva la svolta: accadrà quest’anno!

Advertising

infoitsport : Barcellona, si allunga la lista dei calciatori indisponibili: sei i positivi al Covid - serieAnews_com : ???? Il #Barcellona di #Xavi registra tre nuovi positivi al Covid: con #Dembele, #Gavi e #Umtiti si allunga la lista… - laregione : Si allunga la lista dei giocatori positivi nella Liga - 100x100Napoli : Barcellona: si allunga la lista dei calciatori positivi al covid -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona allunga

Ilsi ritrova a fare i conti con il Covid - 19 . Sei calciatori blaugrana sono ora affetti da coronavirus, numero che si è raddoppiato rispetto a 24 ore fa. Coloro già positivi erano Dani ...I catalani affrontano il Napoli nei play - off di Europa League il 17 e il 24 febbraio. Sila lista dei calciatori delrisultati positivi al covid. Dopo Dani Alves e Lenglet anche Jordi Alba è risultato positivo dopo l'ultimo ciclo di tamponi. Jordi Alba sta bene ed è in ...Anche il Bologna ha dei positivi in rosa: dai tamponi odierni tre calciatori hanno contratto il Covid in questi giorni. Dopo le feste di Natale sono numerosi i membri dello staff o i calciatori delle ...Salgono a dieci i calciatori blaugrana che hanno contratto il Coronavirus. Xavi dovrà fare a meno di 18 giocatori contro il Maiorca ...