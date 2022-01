Atp Cup | l' Italia stecca Vince 2 - 1 l' Australia

Advertising

sportface2016 : #Tennis #ATPCup I risultati della notte italiana, vincono #Spagna e #Polonia - zazoomblog : Italia-Francia ATP Cup 2022: programma orari tv streaming ordine di gioco Sinner e Berrettini - #Italia-Francia #2… - infoitsport : Atp Cup al via, Italia tra le favorite - infoitsport : Italia-Francia, ATP Cup 2022: programma, orari, tv, streaming, ordine di gioco Sinner e Berrettini - zazoomblog : Atp Cup 2022 il regolamento: ecco come funziona tutto quello che c’è da sapere - #regolamento: #funziona #tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Atp Cup

E' iniziata con una sconfitta 2 a 1 contro l'Australia l'avventura dell'Italia nell'di Sydney che SuperTennis, la tv della Fit, trasmette in diretta e in esclusiva. Nel doppio che ha deciso la sfida valida per il 'Gruppo B' Matteo Berrettini e Simone Bolelli sono infatti ...Italia - Francia, secondo incontro di, si terrà questa notte a partire dalla mezzanotte italiana. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis, oltre che in diretta streaming sul sito di SuperTennis, sull'app SuperTenniX (...Tennis, Atp Cup 2022: i risultati della notte di lunedì 3 gennaio, vittorie per Polonia e Spagna su Georgia e Norvegia ...E’ iniziata con una sconfitta 2 a 1 contro l’Australia l’avventura dell’Italia nell’Atp Cup di Sydney che SuperTennis, la tv della Fit, trasmette in diretta e in esclusiva. Nel doppio che ha deciso la ...