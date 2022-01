Atp Cup 2022 in tv: programma, orari e come vederla in streaming (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il programma, le date e gli orari dell’Atp Cup 2022, torneo per nazioni in cui è presente l’Italia con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio alle ore 07:30 italiane. La sfida alla Francia martedì, mentre quella alla Russia fissata per giovedì 6 gennaio. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà i match in chiaro e in streaming sul sito ufficiale e sull’app SuperTenniX, con Italia in esclusiva sui propri canali. Tuttavia, anche Sky Sport detiene i diritti della competizione, ma con Italia trasmessa in differita. Pertanto, sarà possibile seguire le sfide sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in live streaming su SkyGo e su NOW. Sportface.it ... Leggi su sportface (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il, le date e glidell’Atp Cup, torneo per nazioni in cui è presente l’Italia con i nomi di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Gli azzurri faranno il loro esordio domenica 2 gennaio alle ore 07:30 italiane. La sfida alla Francia martedì, mentre quella alla Russia fissata per giovedì 6 gennaio. La copertura tv dell’evento è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), che trasmetterà i match in chiaro e insul sito ufficiale e sull’app SuperTenniX, con Italia in esclusiva sui propri canali. Tuttavia, anche Sky Sport detiene i diritti della competizione, ma con Italia trasmessa in differita. Pertanto, sarà possibile seguire le sfide sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205), oltre che in livesu SkyGo e su NOW. Sportface.it ...

juventitudine : @jelly_jada Il terrore di vedere esultarmi in faccia McEnroe, Kyrgios, Isner e Sock su tutti è più forte della mia… - Sinnerista : @thund3rluke @darksa0irse Si ma nella testa di Matteo mettersi in forma per gli AO > vincere l'ATP Cup. Quando sei… - Sinnerista : @darksa0irse @thund3rluke Per me il contrario. Siamo qualificati grazie a Matteo, e se lui ha bisogno di partite p… - Sinnerista : @anK_hOr Non stiamo parlando di Davis, l'atp cup è il torneo ideale per i top player per preparare gli AO siamo qua… - purtroppobea : giorno tre di atp cup ancora non abbiamo nessun contenuto del genere del team italia andando a fare qualche denuncia -