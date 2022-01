Asciugare in fretta i panni stesi in casa | rimedio semplice e veloce!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Comeal meglio iin. D’invernoil bucato può essere un problema, specie se si è costretti a farlo dentro. Certo, d’estate è un’altra storia. Si può andare fuori e stendere ial sole, che non solo asciuga ma anche disinfetta. D’inverno lo si può fare se la giornata è secca e ventosa, ma se è umida e piovosa, fuori proprio non si può andare. Come risolvere? Non in tutte le case c’è un’asciugatrice e dunque può rivelarsi utile ricorrere a qualche piccolo “trucco” per accelerare l’asciugatura deidentro. Comeal meglio iinScegliere la stanza più adatta Quando devi muoverti con gli ...