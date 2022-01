(Di domenica 2 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Molte centinaia di persone sono stamattina in coda aalla Mostra d’oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid. Le code sono moltocome all’inizio della campagna vaccinale. L’elevato afflusso viene “ben apprezzato” all‘Asl1 come viene riferito all’ANSA per far fronte alla quarta ondata. I provvedimenti del governo spingono molti napoletani a fare la terza dose o ad altri a entrare nel giro dei vaccinati. I due hub direstanooggi dalle 9 fino alle 18 di stasera come unici due punti, visto che la domenica restano chiusi invece i distretti Asl nei diversi quartieri che riaprono da domani mattina L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Vaccini, lunghe file nei due centri vaccinali aperti a ##Napoli ** - storico900 : RT @mattinodinapoli: Vaccini anti-Covid a Napoli, lunghe code nei due hub - mattinodinapoli : Vaccini anti-Covid a Napoli, lunghe code nei due hub - Carlino_Ravenna : Open day vaccinale, lunghe code all’Esp di Ravenna - Carlino_Faenza : Open day vaccinale, lunghe code all’Esp di Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini lunghe

IL GIORNO

Ore 12.34 - Caos all'hub di Lecce, intervengono i carabinieri, file eattese, la situazione degenera e arrivano i carabinieri. La situazione di disagio si è verificata all'hub ...Negli ultimi giorni in Israele si stanno registrandocode in molti centri allestiti dalle ... Parroco 'no vax' durante l'omelia critica ie la linea del governo. Contestato dai fedeli ...Centinaia di napoletani in coda alla Mostra d'Oltremare e alla Fagianeria di Capodimonte per sottoporsi al vaccino contro il Covid. La fila è lunga come all'inizio della ...Tutti la conoscono come Omicron ma delle diverse varianti di Sars Cov-2 è un ceppo preciso, il B.1.1.529. Detta anche “Variante sudafricana”, a dir il vero è la ...