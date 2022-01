Tuanzebe, sì al Napoli: è fatta! Ecco tutti i dettagli (Di domenica 2 gennaio 2022) Quando la necessità deve aguzzare l'ingegno, vale sempre la pena farsi un giro con la memoria a Londra o nei dintorni, o comunque in Premier League: qualcosa si trova, dando uno sguardo tra le "... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 2 gennaio 2022) Quando la necessità deve aguzzare l'ingegno, vale sempre la pena farsi un giro con la memoria a Londra o nei dintorni, o comunque in Premier League: qualcosa si trova, dando uno sguardo tra le "...

Advertising

AlfredoPedulla : #Tuanzebe: il #Napoli vuole chiudere oggi e il difensore vuole solo #Napoli. Nuovo appuntamento ?? in giornata con… - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - Aquila6811 : RT @tvdellosport: ?????????????? Axel #Tuanzebe è il rinforzo del #Napoli per la difesa. Il giocatore dello #United, attualmente all’ #astonvilla,… - DilectisG : RT @tvdellosport: ?????????????? Axel #Tuanzebe è il rinforzo del #Napoli per la difesa. Il giocatore dello #United, attualmente all’ #astonvilla,… -