Scontro tra guardie di sicurezza e banditi armati: 9 morti

Lo Scontro è avvenuto nel Sistan-Belucistan, nel sud-est del Paese: il bilancio sale a 9 vittime, tra queste si contano 3 membri delle forze iraniane. Violento Scontro nella provincia del Sistan-Belucistan, nel sud-est dell'Iran, area da anni piegata agli abituali disordini tra bande di trafficanti di droga e militanti islamici sunniti.

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Iran: scontro tra forze sicurezza e gruppi armati, 9 morti Nove persone sono rimaste uccise, tra cui tre membri delle forze iraniane, nel corso di un nuovo scontro con "criminali armati" avvenuto ieri nella provincia del Sistan - Belucistan nel sud - est del Paese: lo hanno reso noto le ...

