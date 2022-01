Quirinale: Draghi resta il favorito, ma spunta a sorpresa un nuovo nome (Di domenica 2 gennaio 2022) In queste giornate di scambi di auguri, trapela anche il “sentiment” di deep state e grandi elettori in vista della grande battaglia per il Quirinale. Al momento viene dato in forte ascesa Mario Draghi, con il 40% di possibilità di essere eletto, poi (a sorpresa ma non troppo) c’è Gianni Letta al 20%. Giuliano Amato è in forte discesa (viene dato al massimo con il 15% di possibilità di farcela) così come anche Silvio Berlusconi (10%) che vede ogni giorni che passa sfuggirgli di mano la possibilità che sia lui a succedere a Sergio Mattarella. In ribasso anche le quotazioni di Pierferdinando Casini (10%). Fuori dai giochi ogni possibile nome femminile, a cominciare da quello di Marta Cartabia (5%). Ma siamo soltanto agli inizi del “great game”, le cose possono ancora cambiare. Intanto, a quanto si apprende, subito dopo ... Leggi su tpi (Di domenica 2 gennaio 2022) In queste giornate di scambi di auguri, trapela anche il “sentiment” di deep state e grandi elettori in vista della grande battaglia per il. Al momento viene dato in forte ascesa Mario, con il 40% di possibilità di essere eletto, poi (ama non troppo) c’è Gianni Letta al 20%. Giuliano Amato è in forte discesa (viene dato al massimo con il 15% di possibilità di farcela) così come anche Silvio Berlusconi (10%) che vede ogni giorni che passa sfuggirgli di mano la possibilità che sia lui a succedere a Sergio Mattarella. In ribasso anche le quotazioni di Pierferdinando Casini (10%). Fuori dai giochi ogni possibilefemminile, a cominciare da quello di Marta Cartabia (5%). Ma siamo soltanto agli inizi del “great game”, le cose possono ancora cambiare. Intanto, a quanto si apprende, subito dopo ...

sebmes : Il sarcasmo del burattinaio della sinistra-sinistra contro Draghi al Quirinale. 'Non può autoeleggersi Capo dello S… - fattoquotidiano : Pd, la “ditta” verso il ritorno. D’Alema: “Il partito è guarito dalla malattia del renzismo”. Poi critica le ambizi… - marattin : Da ieri penso che era così tanta la voglia di sentir parlare Draghi di Quirinale, che se avesse risposto alla doman… - Filler64766504 : Questo, per me, è la conferma che la partita per il Quirinale si gioca tra due nomi. O Draghi o D'Alema. - MarcG_69 : RT @franz6200: Se questo parlamento permette dì mandare #Berlusconi al Quirinale firma la sua definitiva condanna a morte...un presidente c… -