OLED EX, i display LG di nuova generazione (Di domenica 2 gennaio 2022) OLED EX, i display di nuova generazione sono stati presentati da LG pochi giorni prima del CES 2022 di Las Vegas. Saranno molte le aziende a non partecipare alla prima fiera tecnologica dell'anno, il COVID-19 e la variante omicron fanno paura. Probabilmente per questo motivo e, forse, perché l'azienda sudcoreana voleva lanciare i nuovi schermi il prima possibile ha deciso di effettuare la presentazione il 29 dicembre con un comunicato stampa. display OLED ed LCD: definizioni e risoluzioni, qual è il migliore? OLED EX, nuova tecnologia per i display L'ultima tecnologia dei diodi organici a emissione di luce sono gli OLED EX di LG. L'OEM afferma che questo nuovo tipo di pannello incorpora deuterio per migliorare ...

