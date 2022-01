Napoli, De Laurentiis blinda Meret: pronto il rinnovo (Di domenica 2 gennaio 2022) Alex Meret gode della massima fiducia di Aurelio De Laurentiis. Il portiere pronto a prolungare il proprio contratto con gli azzurri Alex Meret è il futuro della porta del Napoli. Questo il pensiero del presidente Aurelio De Laurentiis, che non ha alcuna intenzione di privarsi del ragazzo, che deve solamente aspettare il proprio momento per prendersi la titolarità. Lo riferisce Il Mattino, che spiega poi come le trattative per il rinnovo siano già partite. L’agente Pastorello è atteso in città nelle prossime settimane per trattare sul prolungamento fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) Alexgode della massima fiducia di Aurelio De. Il portierea prolungare il proprio contratto con gli azzurri Alexè il futuro della porta del. Questo il pensiero del presidente Aurelio De, che non ha alcuna intenzione di privarsi del ragazzo, che deve solamente aspettare il proprio momento per prendersi la titolarità. Lo riferisce Il Mattino, che spiega poi come le trattative per ilsiano già partite. L’agente Pastorello è atteso in città nelle prossime settimane per trattare sul prolungamento fino al 2026. L'articolo proviene da Calcio News 24.

