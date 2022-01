Morazzone, uccide il figlio di 7 anni: c’era il codice rosso per maltrattamenti. Il biglietto lasciato sul cadavere (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un delitto che ha sconvolto il Paese quello di Daniele, 7 anni, ucciso con un taglio alla gola dal padre nel pomeriggio di Capodanno a Morazzone, nel varesotto. Il killer, Davide Paitoni, 40 anni, avrebbe poi cercato di uccidere anche l’ex moglie dalla quale si stava separando, scampata all’aggressione. Emergono ora alcuni dettagli dell’efferato omicidio, tra cui un messaggio che Paitoni avrebbe mandato al padre confessando l’omicidio. L’uomo avrebbe inoltre lasciato un biglietto sul corpo del figlio, che ha nascosto nell’armadio. codice rosso per maltrattamenti nei confronti di Davide Paitoni Davide Paitoni è stato arrestato questa mattina con l’accusa di aver ucciso il figlio di 7 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un delitto che ha sconvolto il Paese quello di Daniele, 7, ucciso con un taglio alla gola dal padre nel pomeriggio di Capodanno a, nel varesotto. Il killer, Davide Paitoni, 40, avrebbe poi cercato dire anche l’ex moglie dalla quale si stava separando, scampata all’aggressione. Emergono ora alcuni dettagli dell’efferato omicidio, tra cui un messaggio che Paitoni avrebbe mandato al padre confessando l’omicidio. L’uomo avrebbe inoltreunsul corpo del, che ha nascosto nell’armadio.pernei confronti di Davide Paitoni Davide Paitoni è stato arrestato questa mattina con l’accusa di aver ucciso ildi 7 ...

