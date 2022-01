Messi positivo al Covid | la nota UFFICIALE del PSG

Advertising

DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Il PSG annuncia che anche Messi è risultato positivo al Covid-19 ? - A3Noticias : ?? #ÚLTIMAHORA | Leo Messi da positivo en #coronavirus ? - CrackDeportivo_ : ?? Lionel Messi dio positivo de covid. - HuilenNicole_ : RT @RP24Z3qu1: Messi dio positivo de covid -

Ultime Notizie dalla rete : Messi positivo

Un brutto inizio di anno nuovo per Leo, il pallone d'oro è risultatoal covid. Il comunicato del Paris Saint Germain da l'aggiornamento medico della prima squadra: quattro nuovi casi, compreso l'argentino. Oltre a lui hanno ...risultatoal . Lo ha comunicato il Psg, dando l'aggiornamento medico della prima squadra: quattro nuovi casi, perché oltre al campione argentino hanno contratto il virus Juan Bernat, Sergio Rico, ...Leo Messi risultato positivo al Covid. Lo ha comunicato il Psg, dando l'aggiornamento medico della prima squadra: quattro nuovi casi, perché oltre al campione argentino hanno contratto ...Brutte notizie per Mauricio Pochettino e il Paris Saint Germain. In seguito agli esami svolti in questi giorni Leo Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala sono risultati positivi al Covid-19. I quattr ...