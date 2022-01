La Cei precisa | per andare a messa non serve il Green Pass

Leggi su agi

(Di domenica 2 gennaio 2022) AGI - Per partecipare alle celebrazioni in chiesa nonil. Nonostante gli aumenti dei contagi e le misure introdotte per rafforzare la "super certificazione verde", come per prendere un caffè al bancone del bar, essa non è richiesta a- e nemmeno un tampone - perché vige ancora il protocollo d'intesa fra Cei ed esecutivo siglato nel maggio 2020, integrato con le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico. Lo ricorda la stessa Conferenza episcopale italiana. Il protocollo approvato dalla Cei e dal governo il 7 maggio 2020 prevede che l'accesso ai luoghi di culto venga effettuato in modo da evitare assembramenti; che la distanza tra le persone debba essere di almeno un metro sia lateralmente che frontalmente, che chi accede ai luoghi di culto debba indossare la mascherina per coprire ...