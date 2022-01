Icardi-Juve, ecco il futuro di Maurito. Arriva l’indizio social! (Di lunedì 3 gennaio 2022) Federico Cherubini, direttore sportivo della Juventus, spera di regalare ad Allegri il tanto richiesto attaccante. Nonostante i sondaggi su Scamacca, il preferito del tecnico toscano è, da agosto, Mauro Icardi, sempre più ai margini del PSG. Juventus Allegri IcardiProprio l’ex capitano dell’Inter ha recentemente postato una Instagram Story, con lui presente all’allenamento con la squadra e con la descrizione “Di nuovo a casa“. Un gesto che lascia intendere la sua voglia di giocarsi le sue chances a Parigi, allontanando – temporaneamente – le voci che lo vedevano dalla Tour Eiffel. Francesco Scanu Leggi su rompipallone (Di lunedì 3 gennaio 2022) Federico Cherubini, direttore sportivo dellantus, spera di regalare ad Allegri il tanto richiesto attaccante. Nonostante i sondaggi su Scamacca, il preferito del tecnico toscano è, da agosto, Mauro, sempre più ai margini del PSG.ntus AllegriProprio l’ex capitano dell’Inter ha recentemente postato una Instagram Story, con lui presente all’allenamento con la squadra e con la descrizione “Di nuovo a casa“. Un gesto che lascia intendere la sua voglia di giocarsi le sue chances a Parigi, allontanando – temporaneamente – le voci che lo vedevano dalla Tour Eiffel. Francesco Scanu

