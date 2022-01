Guerra in casa Spears a colpi di unfollow su Instagram: il gesto di Britney e della madre Lynne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da quando lo scorso giugno Britney Spears ha testimoniato in tribunale sappiamo quello che si nascondeva dietro le foto ricordo e i video di famiglia creati appositamente per i social. A quanto pare i rapporti tra la principessa del pop e i suoi familiari erano pessimi da molti anni, soprattutto quelli con il padre Jamie e la sorella Jamie Lynn. Dopo diverse frecciatine e anche delle chiare accuse, ieri la cantante di Gimme More ha deciso di defolloware sua sorella. A poche ore da Britney, anche la madre Lynne ha smesso di seguire la figlia minore. Altro che i Kardashian, sugli Spears potrebbero fare un reality con decine di stagioni! Britney Spears ha smesso di seguire sua sorella Jamie Lynn Spears su Instagram. ... Leggi su biccy (Di lunedì 3 gennaio 2022) Da quando lo scorso giugnoha testimoniato in tribunale sappiamo quello che si nascondeva dietro le foto ricordo e i video di famiglia creati appositamente per i social. A quanto pare i rapporti tra la principessa del pop e i suoi familiari erano pessimi da molti anni, soprattutto quelli con il padre Jamie e la sorella Jamie Lynn. Dopo diverse frecciatine e anche delle chiare accuse, ieri la cantante di Gimme More ha deciso di defolloware sua sorella. A poche ore da, anche laha smesso di seguire la figlia minore. Altro che i Kardashian, suglipotrebbero fare un reality con decine di stagioni!ha smesso di seguire sua sorella Jamie Lynnsu. ...

