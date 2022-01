Fiumicino | la solidarietà non va in ferie | Misericordia al lavoro anche a Capodanno

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 2 gennaio 2022)– "Ieri, 1 gennaio 2022, sono stata al centro di distribuzione pacchi alimentari per le famiglie bisognose gestito dalladiin piazzale Mediterraneo. Sono donazioni di alimenti da parte di Carlo Bonaldi amministratore dell'A.T.E.S. srl e Fabio Loppi amministratore della Salsedine srl. A questi si sono aggiunti la macelleria Cerulli di via Passo Buole e il Todis di via Formoso. A tutti loro va il ringraziamento dell'Amministrazione per l'aiuto dato. Un ringraziamento particolare alla governatrice Elisabetta Cortani e a tutti i volontari dellaper aver reso possibile la distribuzione". E' quanto si legge in una nota a firma dell'assessora alle Politiche sociali del Comune di, Alessandra Colonna.