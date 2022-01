De Ligt tra Juventus e addio: ipotesi permanenza per un altro anno in bianconero (Di domenica 2 gennaio 2022) Matthijs de Ligt potrebbe restare alla Juventus per un altro anno: tutti gli ostacoli alla cessione. Leggi su 90min (Di domenica 2 gennaio 2022) Matthijs depotrebbe restare allaper un: tutti gli ostacoli alla cessione.

Advertising

gobbissima : RT @daniimpera31: se uno tra de ligt e bonucci si fa male siamo con rugani buon proseguimento di giornata ?? - Gianpaolo_5 : @VlnN94 Bonucci e Chiellini in estate hanno dimostrato di poter giocare ancora a certi livelli. Certo, Chiello orma… - MarrusoMino : RT @Nicole26527659: Tek danilo bon de ligt pelleg locatelli mckennie xxxxx chiesa icardi dybala non è niente male per arrivare tra le pri… - Nicole26527659 : Tek danilo bon de ligt pelleg locatelli mckennie xxxxx chiesa icardi dybala non è niente male per arrivare tra le prime 4 in campionato - Freddyascott : La differenza da tra un serio professionista come de Ligt che augura un buon anno sobrio e in cesso con la faccia d… -