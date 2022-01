Covid oggi Abruzzo, 1.135 contagi: bollettino 2 gennaio (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 1.135 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 2 gennaio 2022, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 639 emersi da test antigenico) sono di età compresa tra 2 e 92 anni: sono stati individuati su 2.599 tamponi molecolari e 51.961 test antigenici (compresi quelli non comunicati ieri). Gli altri numeri: +5 guariti, 22.000 attualmente positivi (+ 1.223), 184 ricoverati in area medica (+5), 22 in terapia intensiva (+1), 21.794 in isolamento domiciliare (+1217). I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell’Aquila (98), Chieti (284), Pescara (202), Teramo (576), fuori regione (26), in accertamento (44). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono 1.135 ida coronavirus in, 22022, secondo numeri e datideldella regione. Si registrano 2 morti. I nuovi casi (di cui 639 emersi da test antigenico) sono di età compresa tra 2 e 92 anni: sono stati individuati su 2.599 tamponi molecolari e 51.961 test antigenici (compresi quelli non comunicati ieri). Gli altri numeri: +5 guariti, 22.000 attualmente positivi (+ 1.223), 184 ricoverati in area medica (+5), 22 in terapia intensiva (+1), 21.794 in isolamento domiciliare (+1217). I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell’Aquila (98), Chieti (284), Pescara (202), Teramo (576), fuori regione (26), in accertamento (44). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

