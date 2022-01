BlackBerry | finisce l’era del mito della sicurezza mobile

Leggi su pantareinews

(Di domenica 2 gennaio 2022), fondata il 7 marzo del 1984 con il nome di Research In Motion (RIM) fino al 2013, interromperà il supporto per i suoi dispositivi classici a partire dal 4 gennaio 2022. Non sarai più in grado di usare quel vecchio telefonoche sta in fondo al tuo cassetto da qualche parte. I suoi dispositivi classici con10, 7.1 OS e versioni precedenti non saranno più in grado di effettuare chiamate, utilizzare dati, accedere a Internet o inviare messaggi.contro Facebook, Whatsapp e Instagram per violazione dei brevetti di messaggistica AddioUn altro marchio storicotelefoniaci dice addio, l’azienda canadesecontinuerà a dare supporto solo ai suoi smartphone con sistema operativo ...