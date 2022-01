Avete mai visto la prima moglie di Massimo Di Cataldo? Jorgelina Borda Amezaga è stata lasciata per un’altra (Di domenica 2 gennaio 2022) . La ex partner del cantautore svela alcuni retroscena Ha avuto un enorme successo di pubblico nella seconda metà degli anni ’90. Fu grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 1994 che Massimo Di Cataldo iniziò a farsi conoscere. Appena un anno dopo, nel ’95, l’allora ventisettenne cantautore romano partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove si classifica al secondo posto con il brano Che sarà di me. E’ questo il suo primo vero grande successo cui ne segue subito un altro, il suo primo album Siamo nati liberi, che conquista addirittura il disco di platino. Massimo Di CataldoIl disco viene pubblicato in 35 paesi e ne esce anche in una versione in lingua spagnola intitolata Libres como el viento. Alcuni brani dell’LP vengono firmati da alcune celebrità della musica ... Leggi su topicnews (Di domenica 2 gennaio 2022) . La ex partner del cantautore svela alcuni retroscena Ha avuto un enorme successo di pubblico nella seconda metà degli anni ’90. Fu grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani nel 1994 cheDiiniziò a farsi conoscere. Appena un anno dopo, nel ’95, l’allora ventisettenne cantautore romano partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, dove si classifica al secondo posto con il brano Che sarà di me. E’ questo il suo primo vero grande successo cui ne segue subito un altro, il suo primo album Siamo nati liberi, che conquista addirittura il disco di platino.DiIl disco viene pubblicato in 35 paesi e ne esce anche in una versione in lingua spagnola intitolata Libres como el viento. Alcuni brani dell’LP vengono firmati da alcune celebrità della musica ...

Advertising

chetempochefa : “Grazie italiani. Avete mostrato il vostro volto migliore. Ed io, anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentit… - davidefaraone : 'Grazie italiani, non mi sono mai sentito solo. Avete mostrato il volto migliore del Paese'. L'Italia intera, sta… - repubblica : Il commiato di Mattarella: 'Grazie italiani, non mi sono mai sentito solo. Avete mostrato il volto migliore del Pae… - Dida_ti : RT @Annalisa3073: “Avete mai sentito l’eco in montagna o in una valle? Gridate e la valle grida, cantate e la valle canta. Ogni cuore è una… - giusymum : @Agenzia_Ansa ma voce a citofono perché nn prende un anno sabbatico e ci fanno venire Remuzzi , hai visto mai che c… -