Atp Cup 2022: Sinner domina Purcell in due set, l'Italia è avanti 1-0 sull'Australia (Di domenica 2 gennaio 2022) Tutto facile per Jannik Sinner nel match d'esordio dell'Atp Cup 2022 contro Max Purcell, valido per la sfida tra Italia e Australia. L'azzurro domina l'incontro chiudendo in due set (6-1 6-3) e concedendo all'avversario solamente quattro game, mettendo a segno numeri impressionanti e aprendo al meglio questa nuova stagione. Adesso attesa per il match tra Matteo Berrettini e Alex De Minaur. I GIOCATORI DI TUTTE LE SQUADRE I GIRONI IL MONTEPREMI PROGRAMMA, DATE, ORARI IL CALENDARIO DELl'Italia LA PARTITA – Dopo un primo turno di battuta tenuto a 15 da Sinner, Purcell rischia nel secondo game dove annulla due palle break ma riesce a pareggiare i conti affidandosi al servizio. Dal terzo gioco, però, non c'è più stata storia. Terzo game a zero dell'azzurro che conquista il ...

