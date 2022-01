ATP Cup 2022 | Matteo Berrettini ancora distante dalla forma migliore Torneo di passaggio verso gli Australian Open

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022) Perl’esordio nel, in termini di risultati, non è stato quello sperato. Il romano, numero 1 d’Italia, è stato infatti sconfitto da Alex de Minaur nel secondo confronto di Italia-Australia di ATP Cup, con il punteggio di 6-3 7-6(4). Una partita, questa, che entra in una specie di solco delle volte in cuitorna in campo dopo una pausa media o lunga e, per di più, dopo un problema fisico importante. Si ricordano dei ben precisi precedenti in tal senso, restando soltanto al 2021: dopo l’infortunio degliil romano saltò tutta la parte di febbraio e marzo della stagione, per ricomparire soltanto a Cagliari in doppio e a Montecarlo in singolare. Quest’ultima apparizione lo vide particolarmente contratto, e lo spagnolo Alejandro Davidovich ...