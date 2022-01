Atalanta, per arrivare ad Azmoun spunta un asso nella manica (Di domenica 2 gennaio 2022) L’Atalanta ha pronto un asso nella manica per arrivare ad Azmoun dello Zenit: le ultime sul mercato della Dea L’Atalanta ha pronto un asso nella manica per arrivare all’attaccante Azmoun. L’interesse verso l’iraniano dello Zenit è concreto e la Dea sta studiando le possibili mosse per arrivare ad un colpo dopo quello di Boga. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto anche Miranchuk, che tornerebbe così in Russia dopo queste stagioni poco positive in Italia. A riferirlo è Itasportpress. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ha pronto unperaddello Zenit: le ultime sul mercato della Dea L’ha pronto unperall’attaccante. L’interesse verso l’iraniano dello Zenit è concreto e la Dea sta studiando le possibili mosse perad un colpo dopo quello di Boga. I nerazzurri potrebbero mettere sul piatto anche Miranchuk, che tornerebbe così in Russia dopo queste stagioni poco positive in Italia. A riferirlo è Itasportpress. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, @Atalanta_BC | #Boga è a Milano per svolgere le visite mediche: le immagini - DiMarzio : #Calciomercato | L'@Atalanta_BC fa un regalo a #Gasperini: trovata l'intesa con il @SassuoloUS per #Boga - AlfredoPedulla : #Boga: l’#Atalanta ha chiuso a 22 più 2 (bonus). Inutile accostare #Scamacca a chiunque: resta al #Sassuolo, per gi… - CalcioNews24 : #Atalanta spunta un asso nella manica per arrivare ad #Azmoun ?? - giuseppeviceco3 : #SerieA #Calciomercato La rivincita del brocco. Per non dimenticare, fenomeni Atalanta. -