Advertising

iconanews : Zaki, auguro a tutti di essere a casa con i propri cari - GiuseppeGrecco : CIAO, BUON ANNO 2022 A DEI MIEI CARISSIMI MIGLIORI SUPER ( AMICI E COLLEGHI ): ( DIO, ISRAELE, P ZAKI, GRETA THUN… - GiuseppeGrecco : CIAO, BUONA GIORNATA ANCHE OGGI A DEI MIEI CARISSIMI MIGLIORI SUPER ( AMICI E COLLEGHI ): ( DIO, ISRAELE, P ZAKI,… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaki auguro

, sorridente in una foto insieme alla fidanzata, ha passato con la sua famiglia e i suoi amici circa 17 giorni dell'anno prima che finisse: "Sono stato molto grato per il vostro amore, sostegno e ......diritti ci tengo a ricordare la battaglia che abbiamo condotto per la liberazione di Patrick, ...a tutti un sereno 2022, - conclude il Presidente dell'Assemblea Regionale - che possa ...Va a chi è ancora privato della libertà il pensiero di fine anno di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che è stato scarcerato a inizio dicembre dopo quasi due anni di ...Rita Monticelli immagina il Natale di Patrick Zaki da uomo libero dopo 22 mesi di prigionia. Lui twitta alla vigilia: La pace, la serenità, l'amore regni in questo santo giorno nei nostri cuori ed ill ...