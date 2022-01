WWE: Drew McIntyre risponde alle critiche sul suo incontro a Day 1 contro Madcap Moss (Di sabato 1 gennaio 2022) Questa notte a Day 1, fra i match nella card ne spicca uno che ha subito diverse critiche da parte dei fan. Stiamo parlando del match che avverrà fra Drew McIntyre e il partner di Happy Corbin, Madcap Moss, le critiche vanno proprio in direzione di quest’ultimo e dell’opportunità di aver ottenuto un match in PPV. Le parole di Drew McIntyre Drew, intervistato da Sportskeeda, ha voluto rispondere alle critiche che il suo match contro Moss sta ottenendo volendo spezzare una lancia a favore del lavoro che stanno svolgendo Madcap e Corbin, ecco quanto detto dallo scozzese: “Sono entusiasta che gli sia stata data l’opportunità ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 1 gennaio 2022) Questa notte a Day 1, fra i match nella card ne spicca uno che ha subito diverseda parte dei fan. Stiamo parlando del match che avverrà frae il partner di Happy Corbin,, levanno proprio in direzione di quest’ultimo e dell’opportunità di aver ottenuto un match in PPV. Le parole di, intervistato da Sportskeeda, ha volutoreche il suo matchsta ottenendo volendo spezzare una lancia a favore del lavoro che stanno svolgendoe Corbin, ecco quanto detto dallo scozzese: “Sono entusiasta che gli sia stata data l’opportunità ...

