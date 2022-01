Advertising

MinLavoro : Proroga dello stato di emergenza e di ulteriori misure a tutela del #lavoro. Qui tutte le info??… - petergomezblog : Nuove regole, quarantena azzerata per i contatti stretti vaccinati con il booster. Obbligo di Super green pass su t… - LaStampa : Tutte le misure anti-Covid da gennaio a marzo, ecco le date fondamentali da segnare sul calendario - il_piccolo : Tutte le misure anti-Covid da gennaio a marzo, ecco le date fondamentali da segnare sul calendario - messveneto : Tutte le misure anti-Covid da gennaio a marzo, ecco le date fondamentali da segnare sul calendario: La strategia co… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutte misure

La nuova politica sui viaggi all'estero fa parte delledecise dagli Emirati per limitare la ...ondate e un aumento marginale dei decessi e i casi e i ricoveri sono diminuiti in quasile ...Con il 2022 arriva l'ennesimo aggiornamento delleanti - Covid, per far fronte alla quarta ... ma non ci sono limitazioni agli spostamenti ele attività restano aperte. Valgono in generale ...Catanzaro e Vibonese, e tutte le altre squadre che militano in Lega Pro, non torneranno in campo il prossimo 9 gennaio ...Arriva l’ennesimo aggiornamento delle regole per far fronte alla quarta ondata del virus e al dilagare di Omicron. Qeste le novità, alla luce degli ultimi provvedimenti ...