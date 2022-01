No vax usa il laccio emostatico per fermare il vaccino | operato | rischia l’invalidità

(Di sabato 1 gennaio 2022) Incredibile, ma vero. Pur essendo un irriducibile No vax, si è dovuto vaccinare per lavoro, ma, subito dopo la dose, “per evitare che il siero entrasse nel corpo e, seguendo consigli medico Internet, ha tenuto unsopra e sotto il sito dell’inoculo per 24 ore”. A raccontare l’episodio con un post su Twitter è il medico Claudio Luca Biasi. Secondo il suo racconto, un paziente si è presentato al pronto soccorso in Emilia-Romagna con un braccio nero e un’occlusione omerale. Che per l’appunto sarebbe stata causata dal tentativo di usare unper bloccare ile non farlo circolare in corpo. “Ora ha sofferenza nervosa dell’ulnare, è statoper riaprire vaso e probabilmente residuerà parziale invalidità. Un genio!”, ha aggiunto il dottor Biasi. ...

Una storia, questa, che assomiglia a quella del dentista, sospeso dall'ordine dei medici in quanto no -convinto, che è diventato conosciuto nel mondo per essersi presentato alla vaccinazione ...Intanto ieri in Toscana un medico ha dichiarato falsamente di aver somministrato vaccini a pazienti No. È accusato di falso, peculato e truffa al Servizio Sanitario Nazionale.Il racconto via Twitter di un medico dell’Emilia Romagna: un no vax ha usato un laccio emostatico sopra e sotto sito inoculo per 24 ore per ...Una storia che qualcuno, soprattutto fra i ribelli del vaccino, si appresta anche a criticare come «fake news» E’ stato costretto a vaccinarsi per lavoro e così, per bloccare la dose inoculata e non f ...