Juventus, Chiellini positivo al Covid: ecco il comunicato bianconero / News (Di sabato 1 gennaio 2022) La Juventus, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato la positività al Covid del difensore Giorgio Chiellini Leggi su pianetamilan (Di sabato 1 gennaio 2022) La, attraverso il proprio sito ufficiale, hala positività aldel difensore Giorgio

Advertising

GiovaAlbanese : #Juventus | Federico #Chiesa ha svolto l’intero allenamento con il gruppo. È tornato ad allenarsi anche Giorgio #Chiellini. - GiovaAlbanese : #Chiellini oggi ha svolto lavoro individuale, proprio perché in attesa del risultato del tampone. Quantomeno non ha… - GiovaAlbanese : ?? Anche Giorgio #Chiellini è risultato positivo al Covid-19. #Juventus - SilviaPrato1 : RT @GiovaAlbanese: #Chiellini oggi ha svolto lavoro individuale, proprio perché in attesa del risultato del tampone. Quantomeno non ha avut… - SilviaPrato1 : RT @GiovaAlbanese: ?? Anche Giorgio #Chiellini è risultato positivo al Covid-19. #Juventus -