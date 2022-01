Il 2020 era solo un prequel: su Netflix arriva "Death to 2021" (Di sabato 1 gennaio 2022) Sembrava “una volta e poi basta”, il finto documentario su Netflix intitolato “Death to 2020”. L’annus horribilis doveva essere uno, poi tutto sarebbe tornato come prima. Certo, come prima: non era tanto male affollarsi allegramente in dieci attorno a un tavolo da sei, o zittire il vicino che al cinema commentava il film come se si trovasse sul divano di casa: il contagio non ci ha resi migliori, riprendiamoci almeno le vecchie abitudini. E invece no. E’ arrivato il 2021, l’unico spiraglio lasciato libero dal Covid è stato occupato dalle preoccupazioni per il clima. E lo speciale immaginato da Charlie Brooker e Annabel Jones (ricordate la serie “Black Mirror”?) come parodia dei programmi di fine anno torna con una nuova puntata: “Death to 2021”, sempre su ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 gennaio 2022) Sembrava “una volta e poi basta”, il finto documentario suintitolato “to”. L’annus horribilis doveva essere uno, poi tutto sarebbe tornato come prima. Certo, come prima: non era tanto male affollarsi allegramente in dieci attorno a un tavolo da sei, o zittire il vicino che al cinema commentava il film come se si trovasse sul divano di casa: il contagio non ci ha resi migliori, riprendiamoci almeno le vecchie abitudini. E invece no. E’to il, l’unico spiraglio lasciato libero dal Covid è stato occupato dalle preoccupazioni per il clima. E lo speciale immaginato da Charlie Brooker e Annabel Jones (ricordate la serie “Black Mirror”?) come parodia dei programmi di fine anno torna con una nuova puntata: “to”, sempre su ...

Il 2020 era solo un prequel: su Netflix arriva "Death to 2021" Il Foglio Il 2020 era solo un prequel: su Netflix arriva "Death to 2021" Ecco il seguito dello speciale immaginato da Charlie Brooker e Annabel Jones (ricordate "Black Mirror"?) come parodia dei programmi di fine anno. Professori che sbraitano, perfetti esemplari di "Karen ...

Ecco il seguito dello speciale immaginato da Charlie Brooker e Annabel Jones (ricordate "Black Mirror"?) come parodia dei programmi di fine anno. Professori che sbraitano, perfetti esemplari di "Karen ...