I 10 numeri del Lotto più frequenti di Gennaio 2022 (Di sabato 1 gennaio 2022) I 10 numeri del Lotto più frequenti di Gennaio aggiornati al 2022, su ogni singola ruota del Lotto. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti numeri: 60 su BARI è uscito 48 volte80 su NAPOLI è uscito 47 volte41 su NAPOLI è uscito 47 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di Gennaio, in queste classifiche si riportano i primi 10 numeri più frequenti di ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10 numeri più frequenti, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto il ... Leggi su gigilotto (Di sabato 1 gennaio 2022) I 10delpiùdiaggiornati al, su ogni singola ruota del. , la ricerca statistica aggiornata all’anno in corso, evidenziano in assoluto su Tutte le ruote, i seguenti: 60 su BARI è uscito 48 volte80 su NAPOLI è uscito 47 volte41 su NAPOLI è uscito 47 volte Questa speciale analisi statistica è stata elaborata a partire dal 1939 e solo nel mese di, in queste classifiche si riportano i primi 10piùdi ogni singola ruota e la frequenza di sortita. Con i 10più, possiamo impostare le nostre ambate su ogni ruota, oppure giocare tutta la lunghetta per le sorti di ambo e terno per tutto il ...

