Bologna Inter | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 1 gennaio 2022) Giovedì 6 gennaio alle ore 12.30 torna la Serie A conprotagoniste nel primo incontro del 2022. I ragazzi di Inzaghi tornano con la voglia di riprendere il filo del 2021 in cui i nerazzurri hanno festeggiato lo Scudetto. Dall’altra parte Mihjilovic e il suointendono fare una bella figura anche se non sarà affatto facile: la classifica vede gli emiliani fermi a quota 27 punti quindi ben lontani dalla zona salvezza. Come scenderanno in campo le squadre? Mihajilovic per la gara del Dall’Ara dovrebbe schierare un 3-4-2-1. Skorupski tra i pali, in difesa Soumaoro, Medel e Theate a formare il terzetto difensivo. A centrocampo Svanberg e Dominguez agiranno da centrocampisti con De Silvestri e Hickey sugli esterni. In avanti Arnautovic con il supporto di Sansone e Soriano....