A Napoli un uomo è stato ferito da un proiettile vagante durante il Capodanno (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Un proiettile vagante. La prima vittima dei festeggiamenti del Capodanno a Napoli, per fortuna non in gravi condizioni. Circa alle 21 un 40enne srilankese è andato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con una ferita da colpo d'arma da fuoco sulla parte sinistra del petto. L'uomo, cosciente e non in pericolo di vita, ha riferito al personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore e avvertito una sensazione di bruciore al petto. La ferita sembra provocata da un proiettile vagante in ricaduta al suolo. I carabinieri, che indagano sul caso, stanno verificando se nella zona sono presenti sistemi di videosorveglianza ds ... Leggi su agi (Di sabato 1 gennaio 2022) AGI - Un. La prima vittima dei festeggiamenti del, per fortuna non in gravi condizioni. Circa alle 21 un 40enne srilankese è andato al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con una ferita da colpo d'arma da fuoco sulla parte sinistra del petto. L', cosciente e non in pericolo di vita, ha rial personale sanitario che, poco prima, dopo essere uscito dalla propria abitazione che si trova nel quartiere Montecalvario per fumare una sigaretta, ha sentito un forte rumore e avvertito una sensazione di bruciore al petto. La ferita sembra provocata da unin ricaduta al suolo. I carabinieri, che indagano sul caso, stanno verificando se nella zona sono presenti sistemi di videosorveglianza ds ...

Advertising

repubblica : Capodanno, botti contro cantieri Tav: bosco in fiamme. Napoli, 40enne ferito da proiettile vagante. A Taranto un uo… - sulsitodisimone : A Napoli un uomo è stato ferito da un proiettile vagante durante il Capodanno - il_piccolo : Botti di Capodanno: petardi contro i cantieri Tav, bosco in fiamme. A Napoli un uomo colpito da un proiettile vagan… - Open_gol : A mezzanotte il cielo illuminato a giorno dalle luci dei fuochi d’artificio. Otto feriti: un uomo colpito da una pa… - messveneto : Botti di Capodanno: petardi contro i cantieri Tav, bosco in fiamme. A Napoli un uomo colpito da un proiettile vagan… -