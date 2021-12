Uomini e Donne | al capolinea la storia tra Giorgia Lucini e Federico Loschi | lo sfogo su Instagram

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nella giornata di ieri, un ex volto diha spiazzato gli utenti dei social. Inaspettatamente, infatti, ha deciso di annunciare la fine della sua lungad’amore. Si tratta di, insieme dal 2016 e genitori di Riccardo e Tommaso. L’ANNUNCIO SUI SOCIAL – Come fatto anche da altri L'articolo

Advertising

lauraboldrini : 116 femminicidi in un anno, dato spaventoso che conferma un gigantesco problema culturale. Troppi uomini continua… - lapoelkann_ : “L’anno che verrà” di Dalla rimane uno dei più grandi inni alla vita. Negli ospedali, in mezzo al mare, nei rifugi… - crocerossa : 'Sono stati 365 giorni intensi, ricchi di avvenimenti e di sfide complesse, ma anche di grandi soddisfazioni e rico… - LiberatiCarla : RT @GassmanGassmann: Penso di parlare a nome di tutti, sivax,novax,medici,pazienti,giovani,anziani,donne,uomini, se garbatamente saluto que… - H4BITTT : RT @GassmanGassmann: Penso di parlare a nome di tutti, sivax,novax,medici,pazienti,giovani,anziani,donne,uomini, se garbatamente saluto que… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomini Donne

E poi abbiamo raccontatodello spettacolo , dall'estro di Jo Squillo all'eleganza di Monica ... giorno dopo giorno, combattono nel quotidiano per essere alla pari con gli, per lavorare ...... tuttavia, moltidel paese vennero chiamati alle armi e tanti altri furono fatti prigionieri ... È dotato, infatti, di una stampa d'epoca che mostra come lelavavano i panni. Ancora adesso l'...Nella giornata di ieri, un ex volto di Uomini e Donne ha spiazzato gli utenti dei social. Inaspettatamente, infatti, ha deciso di annunciare la fine della ...5' di lettura 31/12/2021 - Anche nell’anno che sta per finire la fiducia che i Fermani hanno riposto nelle donne e negli uomini della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia fin dalla costituz ...