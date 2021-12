Tutti ospiti di Capodanno In Musica su Canale 5 da Ermal Meta a Riki e The Kolors (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono stati annunciati gli ospiti di Capodanno In Musica, il Capodanno di Canale 5 in diretta stasera per festeggiare con tanta Musica il 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno. Inizialmente in programma in piazza a Bari, l’evento è stato spostato al Teatro Petruzzelli a causa delle norme anti-covid valide per tutto il periodo delle festività che vietano eventi che possano generare assembramento, anche all’aperto. Salta quindi il Capodanno di Canale 5 in piazza per spostarsi in teatro, al chiuso, con ingresso del pubblico contingentato e regolamentato, possibile solo attraverso biglietti gratuiti su prenotazione, già esauriti. Alla conduzione del concerto di Capodanno di Canale 5 ci sarà di nuovo Federica ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono stati annunciati glidiIn, ildi5 in diretta stasera per festeggiare con tantail 2021 e dare il benvenuto al nuovo anno. Inizialmente in programma in piazza a Bari, l’evento è stato spostato al Teatro Petruzzelli a causa delle norme anti-covid valide per tutto il periodo delle festività che vietano eventi che possano generare assembramento, anche all’aperto. Salta quindi ildi5 in piazza per spostarsi in teatro, al chiuso, con ingresso del pubblico contingentato e regolamentato, possibile solo attraverso biglietti gratuiti su prenotazione, già esauriti. Alla conduzione del concerto didi5 ci sarà di nuovo Federica ...

