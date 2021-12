Advertising

Paperellaaa : RT @MediasetTgcom24: Morte Calissano, oggi l'autopsia al Policlinico Gemelli #paolocalissano - _112481632 : @Adnkronos Dalla morte di quella ragazza nella sua abitazione anni fa, è stata una escalation di problemi per Calis… - infoitinterno : Paolo Calissano trovato morto: suicidio o morte accidentale? - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Morte Calissano, oggi l'autopsia al Policlinico Gemelli #paolocalissano - LaEmmediMe : Che tristezza la morte di Paolo Calissano. Chissà che peso si portava dentro -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Calissano

Una vita tormentata quella di Paolo, l'attore trovato morto nella sua casa nel quartiere Balduina, a Roma. Secondo una prima ricostruzioni a provocare lapotrebbe esser stata un'overdose di un mix di farmaci che l'attore ......per ladi una ballerina brasiliana di 31 anni , madre di due figli, stroncata da un infarto dopo l'assunzione di una dose di cocaina presa nella casa dell'attore. Al settimanale Chi ,...Avevano lavorato insieme nella fiction "La dottoressa Giò". E oggi, dopo aver saputo della sua morte, Barbara D'Urso ha salutato Paolo Calissano con un messaggio social.PIERO CHIMENTI - L'attore Paolo Calissano è morto all'età di 54 anni. L'attore romano, noto per aver recitato in numerose fiction RAI e Mediaset, sarebbe stato trovato morto nella propria abitazione r ...