Migranti, dopo 7 giorni d'attesa la Sea Watch approda a Pozzallo con 440 persone a bordo. Il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare (Di venerdì 31 dicembre 2021) La nave Sea Watch3, con a bordo 440 Migranti, è approdata nel tardo pomeriggio del 31 dicembre alla banchina del porto di Pozzallo, nel Ragusano. Ad attendere le persone, che sono state poi trasferite sulla nave quarantena Aurelia, c'erano forze dell'ordine, Croce rossa, Protezione Civile, operatori dell'Usmaf e della Misericordia. La Cri ha anche portato dei giocattoli da donare ai bambini. I primi a sbarcare sono state le persone con problemi sanitari urgenti. Tra le persone a bordo il più piccolo ha compiuto 3 settimane in mare. Nei giorni scorsi sei persone sono state evacuate per ragioni mediche.

