Mattarella, l’ultimo discorso di fine anno del presidente: “7 anni impegnativi, complessi, densi di emozioni” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Volge a conclusione con il consueto discorso di fine anno il settennato di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica si appresta a terminare la sua permanenza al Quirinale, con il successore che verrà eletto in poco più di un mese. Il discorso di questo 31 dicembre è stato il commiato ufficiale, un bilancio del suo mandato, con temi affrontati dal capo dello Stato attinenti a sfide presenti e future, con il Covid-19 la battaglia più implacabile da affrontare. Parole rivolte direttamente ai cittadini italiani, al termine di un anno difficile che termina tra aumenti dei contagi dovuti alla variante Omicron e incertezze politiche e sociali che si addensano. Il discorso di fine anno di Sergio ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) Volge a conclusione con il consuetodiil settennato di Sergio. Ildella Repubblica si appresta a terminare la sua permanenza al Quirinale, con il successore che verrà eletto in poco più di un mese. Ildi questo 31 dicembre è stato il commiato ufficiale, un bilancio del suo mandato, con temi affrontati dal capo dello Stato attinenti a sfide presenti e future, con il Covid-19 la battaglia più implacabile da affrontare. Parole rivolte direttamente ai cittadini italiani, al termine di undifficile che termina tra aumenti dei contagi dovuti alla variante Omicron e incertezze politiche e sociali che si addensano. Ildidi Sergio ...

