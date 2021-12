Le distorsioni del Superbonus (Di venerdì 31 dicembre 2021) È ora di affrontare la dura verità in merito al Superbonus edilizio del 110 per cento promosso dal Governo Conte nel 2020 e poi confermato, con riluttanza, dal Governo Draghi, che ha fissato un termine improrogabile al 2023 per i condominii e al 2022 per le unità monofamiliari. Il presidente del Consiglio ha parlato di distorsioni create dal Superbonus, che per il 2021 costerà allo Stato circa 11 miliardi di euro (anche se quest’onere sarà spalmato in cinque anni). E ovviamente non è finita qui. Soltanto per 2022 lo Stato dovrà sobbarcarsi un’altra spesa di più di 14 miliardi, secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di Bilancio. Per il presidente del Consiglio, Draghi, questa misura ha creato distorsioni. “La prima distorsione – ha detto - è un aumento straordinario dei prezzi delle componenti che servono a fare ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 31 dicembre 2021) È ora di affrontare la dura verità in merito aledilizio del 110 per cento promosso dal Governo Conte nel 2020 e poi confermato, con riluttanza, dal Governo Draghi, che ha fissato un termine improrogabile al 2023 per i condominii e al 2022 per le unità monofamiliari. Il presidente del Consiglio ha parlato dicreate dal, che per il 2021 costerà allo Stato circa 11 miliardi di euro (anche se quest’onere sarà spalmato in cinque anni). E ovviamente non è finita qui. Soltanto per 2022 lo Stato dovrà sobbarcarsi un’altra spesa di più di 14 miliardi, secondo i calcoli dell’Ufficio parlamentare di Bilancio. Per il presidente del Consiglio, Draghi, questa misura ha creato. “La prima distorsione – ha detto - è un aumento straordinario dei prezzi delle componenti che servono a fare ...

