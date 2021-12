“E’ solo un’influenza.” No vax rifiuta le cure e muore a 48 anni (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ morto Alessandro Mores, 48 anni, di Thiene. Era no vax e aveva contratto il Covid rifiutando di essere intubato poichè lo considerava una semplice influenza Alessandro Mores viveva a Thiene, aveva 48 anni e 3 figli ed era un convinto no vax. Considerava il coronavirus alla stregua di un’influenza o poco più e questa L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ morto Alessandro Mores, 48, di Thiene. Era no vax e aveva contratto il Covidndo di essere intubato poichè lo considerava una semplice influenza Alessandro Mores viveva a Thiene, aveva 48e 3 figli ed era un convinto no vax. Considerava il coronavirus alla stregua dio poco più e questa L'articolo proviene da YesLife.it.

