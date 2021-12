Donna si perde sul Monte Bastia | ritrovata grazie al Gps del telefono e ai droni

Advertising

ValserianaNews : Si perde sul monte Bastia a Scanzorosciate: donna ritrovata grazie ai droni - Valseriana News - DANI56 : RT @Emergenza_Ita: Si perde sul monte Bastia a Scanzorosciate: donna salvata grazie ai droni e al Gps - zazoomblog : Si perde sul monte Bastia a Scanzorosciate: donna salvata grazie ai droni e al Gps - #perde #monte #Bastia… - PeggedF : RT @nipponappo2: @SaraBell_99 chi dice che la donna perfetta non esiste, non segue @SaraBell_99 e non sa cosa si perde ?????? - zazoomblog : Si perde sul monte Bastia a Scanzorosciate: donna salvata grazie ai droni e al Gps - #perde #monte #Bastia… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna perde

L'Eco di Bergamo

Ancora innamorata di Serkan laminaccia di irrompere sul luogo dell'incontro e fare una scenata per non essere stata invitata alla 'cena di lavoro'. Spoiler sulla soap opera turca: Serkan ...Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Palmanova, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, la giovaneha perso il controllo della vettura che stava guidando e la ...La seconda parte del nostro bilancio a cavallo tra 2021 e 2022 è dedicata alle donne. Niente sarà più come prima e sapete perché: perché senza Federica Pellegrini l'Italia perde una campionessa che da ...Annuncio sensazionale per Uomini e Donne, l'ultima tronista uscita dal dating show. Andiamo a vedere l'annuncio che emoziona i followers.